L'Equipe: Погба восстановится к чемпионату мира. Поль ещё не играл в нынешнем сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба успеет восстановиться к чемпионату мира, который стартует 20 ноября в Катаре. Об этом сообщает L'Equipe. 29-летний французский полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в нынешнем сезоне из-за травмы мениска.

По сведениям источника, сначала Погба выбрал консервативное лечение, но это не принесло ему улучшений в состоянии здоровья. Тогда футболист решился на операцию и подходит к финальной части своего возвращения, он пропустит ещё максимум месяц.



Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн. Летом 2022 года Поль на правах свободного агента вновь оказался в туринском клубе, подписав контракт на четыре года.

Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната. Видеоролик: