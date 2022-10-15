Андрей Талалаев высказался о поражении в первом матче на посту главного тренера «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Понятно, что матч для меня необычный — первый в родном клубе. Чувствовал небольшое напряжение, но футболисты своей игрой в первые 30 минут его сняли. Очень понравилось, как команда вошла в игру. Считаю, что первый тайм за нами. Но свои три момента мы, к сожалению, не использовали. По самоотдаче, желанию, движению до 35-й минуты вопросов не возникало.
На сегодняшний день наша команда единственная, которая не забила ни одного мяча после контратак и после атаки по центру. К сожалению, сегодня сразу мы не могли это исправить. Этим вопросом вы выводите меня на индивидуальные качества футболистов. Не хотел бы сейчас их трогать. Вы все увидите, они будут меняться в лучшую сторону. Сегодня было восемь ударов по воротам, считаю, что четыре из них были близки к голевым», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте.
- 15 октября 2022
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