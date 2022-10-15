Футболистки «Зенита» сфотографировались в раздевалке в золотых топах

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону состоялся матч 22-го тура женской Суперлиги. Встречались «Ростов» и «Зенит». Финальный свисток зафиксировал ничью — 0:0. Ничья в матче с «Ростовом» позволила команде Ольги Порядиной сохранить отрыв в турнирной таблице и досрочно завоевать золотые медали женской Суперлиги. В честь этой победы футболистки «Зенита» сфотографировалась в раздевалке в золотых топах. Фотография опубликована в телеграм-канале команды.
«Зенит» впервые стал победителем женской Суперлиги. До этого команда из Санкт-Петербурга завоёвывала лишь бронзовые медали турнира.
«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы, опережая ЦСКА на семь очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги дома. В активе армейцев две победы в женской Суперлиге.
- 15 октября 2022
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