Арбитр потерял сознание в матче чемпионата Беларуси

Главный арбитр матча чемпионата Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест» Дмитрий Доля потерял сознание во время игры. Об этом сообщает пресс-служба команды из Борисова.

Судью унесли с поля на носилках и увезли в больницу. В роли главного арбитра игру возобновил резервный рефери Илья Ляшук.

Отмечается, что Дмитрий Доля пришёл в сознание в больнице и чувствует себя нормально, на данный момент никаких серьёзных последствий для здоровья не выявлено.

Матч проходит в эти минуты в Борисове, идёт второй тайм, хозяева забили четыре безответных мяча. Голами отметились Максим Бордачёв, Дмитрий Бессмертный, Артём Шуманский и Станислав Драгун. БАТЭ занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка, команда из Бреста с 22 баллами расположилась на 13-м месте.