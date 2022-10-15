Владимир Сычевой вышел на второе место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой оформил дубль в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». 25-летний футболист забил девятый мяч в 11-й игре на турнире, выйдя на второе место в гонке бомбардиров. Такое же количество мячей – у Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и Кристиана Нобоа из «Сочи», но они тратили больше минут на гол, а также забили больше голов с пенальти. Первую строчку рейтинга с 11 мячами занимает нападающий «Спартака» Квинси Промес.



Отметим, что Сычевой — лучший футболист РПЛ по числу затраченных минут на гол среди игроков, забивших больше трёх мячей. Владимир отличается в среднем каждые 81,67 минуты.



В следующем туре «Оренбург» сможет увеличить свои показатели в матче с ЦСКА.