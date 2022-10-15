В «Динамо» заявили, что продолжают доверять Йокановичу

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы московской команды над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что руководство московской команды продолжает доверять Славише Йокановичу.



«Мы продолжаем доверять Йокановичу. Мы работаем, сегодня победили, хороший результат. Проигрывая по ходу матча, смогли свести его к победе. Это показатель воли, характера. Данная победа — позитивный знак для нас.



Нужны ли нам такие нервы? Игру мы разберём, сделаем соответствующие выводы. Это задача тренерского штаба», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — девятый.

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