Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал волевую победу над «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Доволен победой. Игру можно разделить на два отрезка. Первый — это первые 60 минут, мы плохо вошли в игру, много страдали на стандартах у наших ворот. Последние полчаса были другими, команда показала характер, смогла перевернуть матч. Игроки достали из себя всё, чтобы победить», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
- 15 октября 2022
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