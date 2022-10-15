Сычевой ответил на вопрос, готов ли он к переходу в клуб выше уровнем
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о том, готов ли он перебраться в более именитый клуб.
«Я пока нахожусь здесь, в «Оренбурге». Буду отдавать все силы, чтобы помочь команде. Наперёд я не смотрю. Какая разница, что там доносится, говорить можно всё что угодно. По факту я в «Оренбурге», помогаю команде», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня завершился матч между «Оренбургом» и «Динамо». Победу во встрече одержала московская команда со счётом 3:2, хотя она проигрывала в середине второго тайма 1:2. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
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