Сычевой: свадьбу планирую в июне-июле. Позвать судью Любимова? Почему нет?

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о своём предложении девушке в матче с «Сочи» в начале октября, а также поделился, пригласит ли он судью Артёма Любимова, который обслуживал встречу.

«Сказали ли мне «да» моя вторая половинка? Да. Она просто не ожидала такого. Любая девушка была бы в шоке, если бы ей сделали такое предложение. Всё хорошо. После матча мы встретились, она так и оставалась в шоке. Говорила, что самая счастливая на свете. Сейчас она уже отошла. Когда свадьба? Планируем в июне-июле. Позову ли Любимова? Если будет такая возможность, почему нет (улыбается)», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.