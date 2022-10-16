Руслан Нигматуллин: «Торпедо» не помешал бы Холанд, но его нет, а завершать кто-то должен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу клуба в матче с «Торпедо» (1:0).

«Победа «Локомотива»? Ну, безусловно, всегда сказывается смена тренера. То есть те футболисты, которые до этого играли меньше, те, которые, скажем так, терпели предыдущих тренеров, хотят проявить себя. Словом, идёт определенный психологический скачок.

С другой стороны, у «Торпедо» такая же ситуация: у них тоже новый наставник. Однако у них уже постоянный тренер, а у «Локомотива» — временный. Но в любом случае прошедшая игра была матчем равных шансов: они были 50 на 50. Просто «Локомотив» был более удачлив в завершении, а у «Торпедо» присутствуют проблемы с реализацией моментов. Команда в принципе с первого тура создает достаточно моментов, но реализации нет.

Конечно, торпедовцам не помешал бы Холанд, но Холанда нет, а в завершающей стадии должен кто‑то быть. Но я уверен, что Андрей Талалаев во всём разберется, и команда заиграет красками. Как, например, сейчас «Ахмат» играет на багаже Талалаева», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».