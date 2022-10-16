Акинфеев назвал задачу ЦСКА на дерби со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал задачу армейской команды на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Также опытный вратарь высказался о бренде московского дерби красно-белых и красно-синих. По его словам, матчи ЦСКА и «Спартака» — это всегда «огонь и красота».

«Матчи со «Спартаком» для всех болельщиков и игроков — это заряд бодрости и энергии. Это всегда огонь и красота. За исключением, может быть, пары не очень хороших игр, которые получились, скажем так, тухленькими. ЦСКА — «Спартак» — это бренд российского футбола, чтобы сейчас ни говорили про другие матчи. Особняком всё равно стоит наше дерби, и так будет ещё долгие-долгие годы. Так что ждём с нетерпением.

Никогда не говорил об ожиданиях, не буду и в этот раз. Всё показывает табло. И если команда выигрывает, то она получает максимум удовольствия от любой игры. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры», — приводит слова Акинфеева «Спорт-экспресс».

Напомним, матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.