Главные цифры главного дерби страны! Кто побеждал и забивал больше — «Спартак» или ЦСКА?
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Основная статистика за 30 лет.
Главный матч тура, главное дерби Премьер-Лиги – ЦСКА встречается со «Спартаком» в 63-й раз в новейшей истории. И это только в чемпионате – а ведь были ещё Кубок и Суперкубок. Что интересного говорят нам цифры об этом противостоянии?
- Первое московское дерби состоялось 29 мая 1936 года! Тогда «Спартак» проиграл ЦДКА со счётом 0:3. С тех пор команды встречались 152 раза: 90 – в чемпионате СССР и 62 – в чемпионате России.
- За эти 62 матча ЦСКА побеждал 26 раз, «Спартак» – 22 раза. Вничью команды играли 14 раз.
- Забивал чаще ЦСКА: 83 мяча против 79 у «Спартака».
- ЦСКА дважды в новейшей истории играл так, что результат возглавил список самых мощных побед: в 2008 году «Спартак» был повержен со счётом 5:1, а в 2015-м – со счётом 4:0.
- У «Спартака» тоже есть чем гордиться – результат даже помощнее: 6:0! Правда, было это в далёком 1993-м.
Статистика дерби
- Самая результативная ничья, которая была в Премьер-Лиге, – 2:2. Больше не было.
- А вот самая длинная серия, когда ни одна из команд не могла одержать победу, длилась четыре матча – дело было в 2006-2007 годах.
- ЦСКА не мог обыграть «Спартак» аж 13 матчей подряд! С 1992-го по 1998-й были либо поражения, либо ничьи.
- У «Спартака» эта серия длиннее всего на одну игру – 14 матчей с 2001-го по 2008-й.
- При этом серия, когда подряд идут только победы, у обеих команд одинаковая: четыре матча подряд.
Серии
- С 1992 года за «Спартак» забивали 48 футболистов! Больше всего голов у Егора Титова (5), на втором месте идёт Андрей Пятницкий (4), следом – Игорь Ледяхов (3), Дмитрий Аленичев (3), Валерий Шмаров (3) и Алекс (3).
- За ЦСКА тоже отличились 48 игроков. Рекордсмен дерби – Вагнер Лав с девятью мячами: этот рекорд ещё долго никому не удастся побить! Следом идут Зоран Тошич и Муса с пятью мячами, далее Ивица Олич и Никола Влашич с четырьмя. Забавно, что Жо забил «Спартаку» пять мячей, но все – в Кубке России.
- Рекордсмен по автоголам – Василий Березуцкий: аж дважды он попадал в свои ворота.
Бомбардиры
И ещё немного интересных фактов:
- последние два дерби в чемпионате были за ЦСКА, и оба матча закончились с сухим счётом (1:0; 0:2). Последний раз в истории клуба такое случалось в 1964-м! А в 2021-м были первые дерби для уже бывшего главного тренера Алексея Березуцкого – дважды победить «Спартак» на старте работы ранее удавалось только Валерию Газзаеву (2002-й) и Леониду Слуцкому (2009–2010). А вот обыграть «Спартак» в чемпионате России и в качестве главного тренера, и в качестве игрока ЦСКА не доводилось до Березуцкого никому!
- с 2008-го в дерби есть забавная закономерность: если первый тайм заканчивается без голов, то в итоге одна из команд забивала во втором и побеждала (то есть гарантированно матч при таком раскладе не завершался вничью);
- «Спартак» дома побеждал 13 раз, ЦСКА – 14. В трёх последних матчах на «ВЭБ Арене» побеждали хозяева;
- тренер-рекордсмен по победам у ЦСКА – Леонид Слуцкий (8), у «Спартака» – Олег Романцев (14);
- игрок-рекордсмен по участиям в дерби – Игорь Акинфеев. Он сыграл в 36 матчах со «Спартаком» (14 из них – на ноль), а это 58% от всех игр в новейшей истории.
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