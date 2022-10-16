Лунин — в стартовом составе «Реала» на матч с «Барселоной»
Поделиться
Сегодня, 16 октября, состоится встреча испанской Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
Трансляция «эль класико» доступна эксклюзивно в Okko.
Команды объявили стартовые составы.
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус.
Запасные: Азар, Асенсио, Вальехо, Диас, Камавинга, Каньисарес, Лопес, Васкес, Одриосола, Родриго, Рюдигер, Фернандес.
«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде.
Запасные: Пике, Ансу Фати, Торрес, Алонсо, Альба, Кессье, Пенья, Гави, Торрас.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:06
-
16:56
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
Партнерский контент