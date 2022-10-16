«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Сегодня, 16 октября, состоялись встречи 14-го тура Мелбет Первой лиги. В первой игре «Алания» принимала «СКА-Хабаровск», а в параллельной «Балтика» гостила у «Кубани».

«Алания» в своей встрече очень быстро вышла вперёд благодаря голу Ислама Машукова на шестой минуте. Под конец первой половины хозяева сумели укрепить своё преимущество, когда Николай Гиоргобиани забил гол на 45-й минуте матча. На 74-й минуте Алан Багаев довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте футболист «СКА-Хабаровск» Томас Рукас отыграл один мяч, но через четыре минуты Алан Хабалов вновь вернул прежний гандикап своей команды. Финальный свисток арбитра оповестил о победе «Алании» со счётом 4:1.

В другом матче «Кубань» и «Балтика» забитыми мячами не отметились, зато сумели запомниться зрителям грубостью, получив на двоих 10 жёлтых карточек. Встреча между командами завершилась вничью — 0:0.