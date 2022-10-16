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«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

«Алания» разгромила «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
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Сегодня, 16 октября, состоялись встречи 14-го тура Мелбет Первой лиги. В первой игре «Алания» принимала «СКА-Хабаровск», а в параллельной «Балтика» гостила у «Кубани».

«Алания» в своей встрече очень быстро вышла вперёд благодаря голу Ислама Машукова на шестой минуте. Под конец первой половины хозяева сумели укрепить своё преимущество, когда Николай Гиоргобиани забил гол на 45-й минуте матча. На 74-й минуте Алан Багаев довёл счёт до разгромного. На 77-й минуте футболист «СКА-Хабаровск» Томас Рукас отыграл один мяч, но через четыре минуты Алан Хабалов вновь вернул прежний гандикап своей команды. Финальный свисток арбитра оповестил о победе «Алании» со счётом 4:1.

Россия - Мелбет Первая лига. 14-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
4 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Машуков – 6'   2:0 Гиоргобиани – 45'   3:0 Багаев – 74'   3:1 Рукас – 77'   4:1 Хабалов – 81'

В другом матче «Кубань» и «Балтика» забитыми мячами не отметились, зато сумели запомниться зрителям грубостью, получив на двоих 10 жёлтых карточек. Встреча между командами завершилась вничью — 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 14-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград
Комментарии
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