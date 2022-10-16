Арбитр Федотов: никакого фола на Соболеве в штрафной ЦСКА не было

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал возможный пенальти на Александре Соболеве в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«Что касается момента на 29-й минуте с падением Соболева в штрафной ЦСКА, то там всё чисто. Нет движения, нет задержки, просто почувствовал лёгкое касание и свалился. Никакого фола на Соболеве не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент ЦСКА ведёт в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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