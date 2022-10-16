Арбитр Федотов: никакого фола на Соболеве в штрафной ЦСКА не было

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал возможный пенальти на Александре Соболеве в матче между «Спартаком» и ЦСКА.
«Что касается момента на 29-й минуте с падением Соболева в штрафной ЦСКА, то там всё чисто. Нет движения, нет задержки, просто почувствовал лёгкое касание и свалился. Никакого фола на Соболеве не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На данный момент ЦСКА ведёт в матче со «Спартаком» со счётом 1:0. На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
- 16 октября 2022
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:44
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:34