Арбитр Федотов: гол ЦСКА — это проблема Зобнина. Он что, врач?

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал момент в матче «Спартака» и ЦСКА, когда Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы одного из игроков, а футболисты армейцев перехватили снаряд и провели атаку, приведшую к голу.
«Гол ЦСКА – это проблема Зобнина. Ему надо было выбить за линию, и всё. Не надо тут руки поднимать, никто же не знает, что там с футболистом. Карасёв не должен был останавливать игру, он решил, что нарушения не было, и всё. Зобнин что, врач? Так что нечего тут кричать про фэйр-плей, надо просто быть умнее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На данный момент ЦСКА ведёт в дерби со «Спартаком» 1:0. Единственный гол встречи на счету нападающего армейцев Фёдора Чалова.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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