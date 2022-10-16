ЦСКА — на 3-м, «Локомотив» — на 13-м: турнирная таблица РПЛ после 13-го тура

По итогам 13-го тура Российской Премьер-Лиги лидер чемпионата остался прежний — это санкт-петербургский «Зенит» (33). На втором месте также остался и московский «Спартак» (26), в эти выходные сыгравший 2:2 с ЦСКА (25). Армейцы, в свою очередь, ворвались в тройку лидеров, сместив на строчку ниже «Ростов» (25).
На пятой позиции располагается «Краснодар» (21), в минувшем туре уступивший «Ахмату» со счётом 2:3. На следующих трёх позициях находятся «Сочи», «Ахмат» и московское «Динамо», у которых по 20 очков. На девятой строчке находится «Оренбург» (18).
На 10-м месте располагаются самарские «Крылья Советов» (14), которые в этом туре оказались сильнее «Сочи» (2:0). Строчку ниже занимает «Пари Нижний Новгород» (13), который в этом туре был разгромлен «Зенитом» со счётом 0:3. «Урал» (13) после победы над «Ростовом» (2:1) занимает 12-е место чемпионата.
Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Локомотив» (12), который в минувшем туре обыграл «Торпедо» — 1:0. Ниже находится «Факел» (11). Замыкают турнирную таблицу «Химки» (9) и «Торпедо» (6).
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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