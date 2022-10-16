Александр Соболев — о матче с ЦСКА: Роша на поле минут десять пролежал

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) прокомментировал игру защитника армейцев Виллиана Роши.



«Рошу можно было удалять? Сегодня Роша на поле минут десять пролежал. Ничего страшного», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 25-летний форвард «Спартака» забил гол в прошедшей встрече. Он стал первым игроком красно-белых за 67 лет, забившим в семи встречах подряд.



«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 встреч. ЦСКА — на третьей строчке, заработав 25 баллов. В следующем туре «Спартак» сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Оренбургом».

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