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«Ливерпуль» опубликовал заявление, касающееся оскорбительных кричалок болельщиков «Сити»

«Ливерпуль» опубликовал заявление, касающееся оскорбительных кричалок болельщиков «Сити»
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«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявление по итогам сегодняшнего матча с «Манчестер Сити» (1:0) на «Энфилде».

«Мы глубоко разочарованы тем, что во время сегодняшней игры на «Энфилде» с гостевого сектора доносились гнусные кричалки о трагедиях на футбольных стадионах. Вестибюль в гостевой секции также подвергся вандализму в виде граффити аналогичного характера.

Мы знаем, какое влияние такое поведение оказывает на семьи, выживших и всех, кто связан с подобными трагедиями. Мы работаем с властями, а также будем работать с «Манчестер Сити», делая всё возможное, чтобы такие кричалки полностью исчезли из футбола», — говорится в сообщении.

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