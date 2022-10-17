Акинфеев стал худшим игроком встречи ЦСКА – «Спартак» по версии WhoScored

36-летний российский вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан худшим игроком встречи 13-го тура чемпионата России по версии популярного статистического портала WhoScored.
Футболисты «Спартака» нанесли пять ударов в сторону и четыре в створ ворот Акинфеева, при этом Игорь сумел отразить удар лишь в двух случаях, поэтому его игру оценили в 5,9 баллов. Его визави из «Спартака» Александр Селихов совершил три сейва, чем заслужил рейтинг 6,1.
Стоит отметить, что аналогичную оценку с Акинфеевым получил и форвард красно-синих Антон Заболотный, однако он появился на поле лишь на 87-й минуте.
Лучшую оценку в этой игре получил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, оформивший дубль, — 8,2 балла. В составе «Спартака» самую высокую оценку получил хавбек Антон Зиньковский (7,2), вышедший на замену во втором тайме.
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