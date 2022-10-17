Де Йонг отреагировал на слухи о том, что он отказался от сокращения зарплаты в «Барселоне»

25-летний нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о том, что он якобы отказался от сокращения зарплаты в стане сине-гранатовых в ответ на поступившую просьбу от руководства клуба.
«Было распространено много ложных заявлений о моей зарплате. В течение первых трёх лет, что я играю здесь, я шёл на сокращение. В конце концов, эти деньги вернутся в виде бонусов, поэтому это может выглядеть иначе. Я думаю, что многие люди этого не понимают, но цифры, которые распространяют СМИ, ложны», — цитирует де Йонга Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.
Отметим, что в нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2019 года его переход из «Аякса» обошёлся каталонцам в € 86 млн.
«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура чемпионата Испании:
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