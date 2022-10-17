Иван Игнатьев – о ночных клубах: часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю

23-летний российский нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своей текущей форме, а также рассказал, что раньше его отвлекало от футбола.
«Можно ли сказать, что я в лучше форме за карьеру? Я так смотрю со стороны, по меркам российского футбола, у нас нападающие в основном раскрываются в определённый период. Да, у меня есть удачные и неудачные игры. Но, считаю, в моём случае главное — работать и тренироваться. И впереди, может, будут супер успешные сезоны в плане результативности. Главное сейчас сосредоточиться на тренировках, убрать все в сторону. Раньше было много моментов всяких…
Каких? Отвлекал себя от футбола всякой фигнёй. Компьютерные игры, клубы? Я клубы часто не посещал. Но мог сходить, не отрицаю.
Сейчас фокус на футболе? Да. Когда концентрируешься на футболе, это даёт свои плоды. Повзрослел? Время покажет», — цитирует Игнатьева Sport24.
Напомним, Игнатьев пополнил состав «Локомотива» в июле этого года на правах свободного агента. За железнодорожников нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Ивана Игнатьева вывели из ночного клуба.
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