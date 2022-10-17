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«Если лондонский «Арсенал» смог, почему мы не сможем?» Ловрен — о титуле РПЛ без поражений

«Если лондонский «Арсенал» смог, почему мы не сможем?» Ловрен — о титуле РПЛ без поражений
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен заявил, что клуб может повторить достижение лондонского «Арсенала», который в сезоне-2003/2004 стал чемпионом Англии, не проиграв ни одного матча.

«Если «Арсенал» смог это сделать, то почему мы не можем повторить этот результат? В каждой игре абсолютно любой лиги тяжело выигрывать постоянно, не зная поражений. Загребское «Динамо» в Хорватии, например, безусловно лучший клуб в своей лиге, но и он иногда допускает осечки. А кому в этом плане принадлежит рекорд в России?

«Зениту»? В сезоне-2010/2011 он со старта не проигрывал 23 матча подряд? Возможность побить собственный рекорд — это хорошая мотивация для нас!», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Зенит» сыграл 13 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, в которых набрал 33 очка, не потерпев ни одного поражения.

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