Что за артист этот Клаудиньо! Бразилец «Зенита» забил после очень красивого трюка. Видео

«Зенит» победил «Пари НН» и по итогам тура увеличит свой отрыв от «Спартака» или ЦСКА. А может, от обоих конкурентов сразу – если столичное дерби завершится вничью.

«Зенит» прилетел в Нижний Новгород без Вендела и Матео Кассьерры. В основу чемпионов России вернулся Иван Сергеев. Прошлый тур российский форвард пропускал из-за простуды, поэтому с первых минут играл колумбиец, продливший свою безголевую серию в РПЛ до 12 матчей. Сергеев и перед матчем с «Пари НН» тренировался в общей группе частично, но альтернативы ему у Сергея Семака не было. Разве что вообще без нападающих выйти.

«Пари НН» – играющая команда при Михаиле Галактионове, видимо, поэтому за главного тренера нижегородцев так борется «Локомотив». Тем не менее и сегодня «Зенит» занимался тем, чем привык в большинстве матчей РПЛ: вскрывал плотную, глубокую оборону соперника. Хозяева, защищаясь по схеме 5-3-2, выдавливали сине-бело-голубых на фланги, откуда труднее угрожать воротам. Неудивительно, что в первом тайме лидером «Зенита» с отрывом по касаниям мяча был Дуглас Сантос (66). Бразилец взаимодействовал и с Андреем Мостовым, и с Клаудиньо, который при владении часто уходил на фланг из центра.

Команда Семака нашла слабое звено в обороне «Пари НН» в лице Лукаса Масоэро. Аргентинец пару раз потерял мяч на своей половине поля под прессингом, а на 10-й минуте только суперсейв принадлежащего «Зениту» голкипера Никиты Гойло спас нижегородцев от гола, когда Сергеев выиграл воздух у Масоэро. Иван, в отличие от Кассьерры, создаёт моменты из ничего за счёт открываний и одного-единственного касания. Что касается Гойло, то он и другие экс-зенитовцы – Ярослав Михайлов, Эльмир Набиуллин, Никита Каккоев – казались самыми мотивированными в составе «Пари НН». Михайлов вообще чуть не подрался с недавним одноклубником Вячеславом Караваевым.

«Пари НН» надеялся на стандарты, а в целом контратаки хозяев зенитовцы прерывали достаточно легко, быстро включаясь в отбор после потери мяча. До перерыва команда Галактионова нанесла лишь два неточных удара, а гости – 12 (пять в створ). Первый гол «Зенита» пришёл как раз в результате перевода на левый край, где хорошо поняли друг друга Дуглас Сантос и Мостовой. После длинного паса мяч перелетел почти всю штрафную, Караваев пробил, а Далер Кузяев ловко подставил ногу-клюшку.

Перед самым перерывом «Зенит» всей своей мощью надавил на подуставшего соперника и забил второй гол. Опять же благодаря подключению Дугласа Сантоса. В штрафной «Пари НН» Клаудиньо исполнил трюк: подработал мяч плечом, перекинул его через Каккоева и положил в ворота Гойло. Что за артист этот бразилец!

Ни для кого не секрет, что вторые таймы команда Галактионова проводит сильнее, чем первые. Почему так – вопрос тренеру. Можно сказать, что Галактионов здорово управляет игрой и меняет её верными ходами, а можно покритиковать главного за подготовку команды к началу игры. После перерыва стало больше жёстких стыков, а за Деяна Ловрена было просто страшно после столкновения головами капитана «Зенита» с капитаном «Пари НН» Кириллом Гоцуком. Четыре года назад на ЧМ-2018 хорват в Нижнем Новгороде побеждал в составе сборной Аргентину (3:0) с Лео Месси и Данию (по пенальти) в плей-офф, так что этот стадион счастливый для Ловрена – тут тоже всё закончилось удачно для центрального защитника.

«Пари НН» выровнял игру, и до 63-й минуты «Зенит» не бил по воротам Гойло. А потом первым же ударом сделал счёт крупным. На сей раз успех сине-бело-голубым принесла быстрая комбинация с участием Кузяева, Сергеева и Малкома. Конкурент Кассьерры добавил в свою статистику голевую передачу. Складывается впечатление, что Иван стал лучше понимать бразильцев, их умный футбол.

Сергеева на 90 минут не хватило – «Зенит» после его замены продолжил игру с Малкомом в роли нападающего. В последних матчах команда Семака регулярно создавала моменты после длинных передач на бразильца (прежде всего от Ловрена) за спины защитников соперника, так что Малком понимает, как ему действовать на острие. В Нижнем Новгороде он, к слову, забил свой девятый мяч в сезоне РПЛ.

Команда Галактионова перебила во втором тайме чемпиона (4:3), тем не менее так и завершила встречу без ударов в створ. Безвыигрышная серия «Пари НН» растянулась до четырёх матчей, три из которых были проиграны. Не лучший фон для смены тренером клуба.