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«Пари НН» — «Зенит» — 0:3, видео, голы Далера Кузяева, Клаудиньо, Малкома, обзор матча, 16 октября 2022 года, РПЛ

Что за артист этот Клаудиньо! Бразилец «Зенита» забил после очень красивого трюка. Видео
Анатолий Романов
Что за артист этот Клаудиньо!
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Теперь отрыв чемпиона от «Спартака» и ЦСКА может увеличиться.

«Зенит» победил «Пари НН» и по итогам тура увеличит свой отрыв от «Спартака» или ЦСКА. А может, от обоих конкурентов сразу – если столичное дерби завершится вничью.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кузяев – 22'   0:2 Клаудиньо – 45'   0:3 Малком – 65'

«Зенит» прилетел в Нижний Новгород без Вендела и Матео Кассьерры. В основу чемпионов России вернулся Иван Сергеев. Прошлый тур российский форвард пропускал из-за простуды, поэтому с первых минут играл колумбиец, продливший свою безголевую серию в РПЛ до 12 матчей. Сергеев и перед матчем с «Пари НН» тренировался в общей группе частично, но альтернативы ему у Сергея Семака не было. Разве что вообще без нападающих выйти.

«Пари НН» – играющая команда при Михаиле Галактионове, видимо, поэтому за главного тренера нижегородцев так борется «Локомотив». Тем не менее и сегодня «Зенит» занимался тем, чем привык в большинстве матчей РПЛ: вскрывал плотную, глубокую оборону соперника. Хозяева, защищаясь по схеме 5-3-2, выдавливали сине-бело-голубых на фланги, откуда труднее угрожать воротам. Неудивительно, что в первом тайме лидером «Зенита» с отрывом по касаниям мяча был Дуглас Сантос (66). Бразилец взаимодействовал и с Андреем Мостовым, и с Клаудиньо, который при владении часто уходил на фланг из центра.

Команда Семака нашла слабое звено в обороне «Пари НН» в лице Лукаса Масоэро. Аргентинец пару раз потерял мяч на своей половине поля под прессингом, а на 10-й минуте только суперсейв принадлежащего «Зениту» голкипера Никиты Гойло спас нижегородцев от гола, когда Сергеев выиграл воздух у Масоэро. Иван, в отличие от Кассьерры, создаёт моменты из ничего за счёт открываний и одного-единственного касания. Что касается Гойло, то он и другие экс-зенитовцы – Ярослав Михайлов, Эльмир Набиуллин, Никита Каккоев – казались самыми мотивированными в составе «Пари НН». Михайлов вообще чуть не подрался с недавним одноклубником Вячеславом Караваевым.

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«Пари НН» надеялся на стандарты, а в целом контратаки хозяев зенитовцы прерывали достаточно легко, быстро включаясь в отбор после потери мяча. До перерыва команда Галактионова нанесла лишь два неточных удара, а гости – 12 (пять в створ). Первый гол «Зенита» пришёл как раз в результате перевода на левый край, где хорошо поняли друг друга Дуглас Сантос и Мостовой. После длинного паса мяч перелетел почти всю штрафную, Караваев пробил, а Далер Кузяев ловко подставил ногу-клюшку.

Перед самым перерывом «Зенит» всей своей мощью надавил на подуставшего соперника и забил второй гол. Опять же благодаря подключению Дугласа Сантоса. В штрафной «Пари НН» Клаудиньо исполнил трюк: подработал мяч плечом, перекинул его через Каккоева и положил в ворота Гойло. Что за артист этот бразилец!

Ни для кого не секрет, что вторые таймы команда Галактионова проводит сильнее, чем первые. Почему так – вопрос тренеру. Можно сказать, что Галактионов здорово управляет игрой и меняет её верными ходами, а можно покритиковать главного за подготовку команды к началу игры. После перерыва стало больше жёстких стыков, а за Деяна Ловрена было просто страшно после столкновения головами капитана «Зенита» с капитаном «Пари НН» Кириллом Гоцуком. Четыре года назад на ЧМ-2018 хорват в Нижнем Новгороде побеждал в составе сборной Аргентину (3:0) с Лео Месси и Данию (по пенальти) в плей-офф, так что этот стадион счастливый для Ловрена – тут тоже всё закончилось удачно для центрального защитника.

«Пари НН» выровнял игру, и до 63-й минуты «Зенит» не бил по воротам Гойло. А потом первым же ударом сделал счёт крупным. На сей раз успех сине-бело-голубым принесла быстрая комбинация с участием Кузяева, Сергеева и Малкома. Конкурент Кассьерры добавил в свою статистику голевую передачу. Складывается впечатление, что Иван стал лучше понимать бразильцев, их умный футбол.

Сергеева на 90 минут не хватило – «Зенит» после его замены продолжил игру с Малкомом в роли нападающего. В последних матчах команда Семака регулярно создавала моменты после длинных передач на бразильца (прежде всего от Ловрена) за спины защитников соперника, так что Малком понимает, как ему действовать на острие. В Нижнем Новгороде он, к слову, забил свой девятый мяч в сезоне РПЛ.

Команда Галактионова перебила во втором тайме чемпиона (4:3), тем не менее так и завершила встречу без ударов в створ. Безвыигрышная серия «Пари НН» растянулась до четырёх матчей, три из которых были проиграны. Не лучший фон для смены тренером клуба.

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