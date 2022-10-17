Marca раскрыла имена обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды «Golden Boy»

Сегодня, 17 октября, в Париже пройдёт церемония вручения «Золотого мяча». Авторитетная испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имени обладателя знаменитой награды, а также победителя в номинации лучшего вратаря года и лучшего молодого футболиста мира.

Так обладателем «Золтого мяча», как и ожидалось, станет форвард сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Победителем в номинации «Вратарь года» и обладателем трофея имени знаменитого советского голкипера «Динамо» Льва Яшина, станет страж ворот «Реала» Тибо Куртуа.

А лучшим молодым футболистом года будет признан полузащитник «Барселоны» Гави.

Напомним, «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале прошлого сезона мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 21:30 мск.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»