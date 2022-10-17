Георгий Джикия объяснил, почему «Спартак» во втором тайме с ЦСКА играл лучше, чем в первом

Российский защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
«Дерби получилось. Результат не совсем удовлетворительный, но ничего страшного. Идём дальше.
Почему «Спартак» во втором тайме с ЦСКА играл лучше, чем в первом? В перерыве были небольшие корректировки. Вышли на второй тайм и реализовали моменты. Так и получилось», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.
- 17 октября 2022
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