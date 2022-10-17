Георгий Джикия: может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после матча красно-белых с ЦСКА порассуждал о том, может ли его команда конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом».
«Может ли «Спартак» бороться с «Зенитом»? Чемпионат длинный. Посмотрим», — сказал Джикия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 16 октября, в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью 2:2 с ЦСКА. Дубль оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов, в составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Этот результат позволил красно-белым выйти на чистое второе место в турнирной таблице, опередив «Ростов». «Спартак» имеет в активе 26 набранных очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА
- 17 октября 2022
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