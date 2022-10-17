Анчелотти: надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч», это будет победа всего «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможную победу нападающего «сливочных» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».
«Я надеюсь, он выиграет «Золотой мяч». Мы все будем радоваться вместе с ним, потому что в некотором смысле это победа всего «Реала», — приводит слова итальянского специалиста Transfermarkt.
Французский форвард считается главным претендентом на награду. «Золотой мяч» — приз, вручающийся лучшему футболисту года по версии издания France Football.
В прошлом сезоне Бензема забил 44 гола в 46 матчах в Ла Лиге и Лиге чемпионов, став пятикратным победителем главного клубного турнира Европы. В текущем сезоне француз забил пять голов в 10 матчах во всех турнирах.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени.
Бензема («Реал Мадрид») открывает счет в «эль класико»
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