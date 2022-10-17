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Сампаоли: Месси — лучший в мире, было бы нормально, если бы «ЗМ» вручался бы ему всегда

Сампаоли: Месси — лучший в мире, было бы нормально, если бы «ЗМ» вручался бы ему всегда
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что считает своего соотечественника нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси достойным «Золотого мяча».

«Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси. Бензема — игрок, который заслужил его за счёт того, что сыграл решающую роль в успехе «Реала». Это две разные вещи, которые нельзя смешивать друг с другом.

Если приз отдадут Лео, то никто не сможет сказать что-то против, потому что он лучший игрок в мире», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

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