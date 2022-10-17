Сампаоли: Месси — лучший в мире, было бы нормально, если бы «ЗМ» вручался бы ему всегда

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что считает своего соотечественника нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси достойным «Золотого мяча».
«Было бы нормально, если бы «Золотой мяч» всегда вручался Месси. Бензема — игрок, который заслужил его за счёт того, что сыграл решающую роль в успехе «Реала». Это две разные вещи, которые нельзя смешивать друг с другом.
Если приз отдадут Лео, то никто не сможет сказать что-то против, потому что он лучший игрок в мире», — приводит слова аргентинского специалиста Marca.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.
Бензема («Реал Мадрид») открывает счет в «эль класико»
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 17 октября 2022
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:42
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:07
-
13:05
-
12:46
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:20
-
12:18