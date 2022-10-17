Булыкин — о первом голе ЦСКА: половина не знала, что Зобнин хотел сказать этим жестом

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин рассказал о своих впечатлениях от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и московским «Спартаком».

«Дерби получилось в плане зрелищности, голов, интриги. Всем всё понравилось. Результат 2:2 тоже всем подошёл.



Половина вообще не видела и не знала, что Зобнин хотел сказать этим жестом. Можно было просто выбить мяч в аут. Судья в такие моменты не влезает, а некоторые футболисты вообще не видели, что там произошло. Хорошее было решение Зобнина, но нужно было исполнить его по-другому — выбить в аут, но не бросать так», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч сопровождался рядом спорных судейских решений, главным из которых стал момент, когда полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы забили первый гол.

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