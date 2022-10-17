Маунт — о риске травмы перед ЧМ: я отдаюсь каждой игре на 100%

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт рассказал, как относится к риску получения травмы в преддверии чемпионата мира в Катаре, который стартует через месяц.

«Как игрок ты никогда не можешь думать об этом, потому что как только это приходит вам в голову, всё может случиться. Я стараюсь никогда не думать о том, чтобы не выкладываться из-за того, что могу получить травму. Я отдаюсь каждому подкату и игре на 100%, но такие вещи случаются в футболе. Когда у тебя на носу масштабный чемпионат мира, ты не хочешь, чтобы это произошло, но должен оставаться сосредоточенным в каждой игре, в которой участвуешь», — приводил слова Маунта британское издание The Athletic.

Напомним, ранее стало известно, что крайний защитник синих Рис Джеймс выбыл из-за травмы на восемь недель и пропустит мундиаль.

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