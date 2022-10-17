Прямая трансляция матча «Аполлон» — «Арис»

Сегодня, 17 октября, состоится матч седьмого тура чемпионата Кипра. «Аполлон» на своём поле примет «Арис» из Лимасола. Встреча «Аполлона» и «Ариса» начнётся в 19:00 мск.



Прямая трансляция матча доступна на «Чемпионате».

«Арис» после шести проведённых матчей находится на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Кипра, набрав 12 очков. «Аполлон» располагается на строчку выше, набрав по итогам предыдущих туров 14 очков.