Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил Кривцова в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе судей в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат» (2:3).

«На 16-й минуте Бобровский не назначил 11-метровый самостоятельно. Хотя, даже если бы он видел момент, то всё равно не разобрался бы. Здесь нужен судейский опыт. У Безбородова, работавшего в этом матче на VAR, он есть. Безбородов вмешался и показал Бобровскому момент на мониторе: Кривцов, не пытаясь сыграть в мяч, переступил через него и врезался в левую ногу сопернику. Это фол по неосторожности. В итоге после повтора Бобровский всё же назначил пенальти.



На 90-й минуте был сложный эпизод, и тут я поддержу Бобровского. Кривцов сыграл в мяч, и нога пошла в соперника — пограничный момент в плане цвета карточки. Бобровский показал жёлтую и поступил правильно. У Кривцова была согнута нога, и он успел её досогнуть, чтобы не травмировать игрока «Ахмата», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.