«Лечче» поделил очки с «Фиорентиной» в матче Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» на стадионе «Виа Дель Маре» принимал «Фиорентину». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими, завершилась вничью – 1:1.



На 43-й минуте игрок хозяев Ассан Сесай нанёс точный удар после передачи Хоан Гонсалеса. Отыграться «фиалки» смогли сразу после перерыва – Кристиан Куаме забил гол после передачи Артура Кабрала. Больше голов зрители не увидели.



В концовке матча молодой защитник хозяев Антонино Галло за две минуты получил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве.



«Лечче» набрал 8-е очко и остался на 16-м месте в турнирной таблице, у «Фиорентины» 10 баллов, команда из Флоренции на 13-й позиции.