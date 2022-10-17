«Лечче» поделил очки с «Фиорентиной» в матче Серии А
Поделиться
Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» на стадионе «Виа Дель Маре» принимал «Фиорентину». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими, завершилась вничью – 1:1.
На 43-й минуте игрок хозяев Ассан Сесай нанёс точный удар после передачи Хоан Гонсалеса. Отыграться «фиалки» смогли сразу после перерыва – Кристиан Куаме забил гол после передачи Артура Кабрала. Больше голов зрители не увидели.
В концовке матча молодой защитник хозяев Антонино Галло за две минуты получил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве.
«Лечче» набрал 8-е очко и остался на 16-м месте в турнирной таблице, у «Фиорентины» 10 баллов, команда из Флоренции на 13-й позиции.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
00:08
-
00:06
- 17 октября 2022
-
23:54
-
23:51
-
23:48
-
23:40
-
23:38
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:03
-
22:58
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
Партнерский контент