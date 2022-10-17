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«Лечче» поделил очки с «Фиорентиной» в матче Серии А

«Лечче» поделил очки с «Фиорентиной» в матче Серии А
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Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Лечче» на стадионе «Виа Дель Маре» принимал «Фиорентину». Встреча, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Массими, завершилась вничью – 1:1.

На 43-й минуте игрок хозяев Ассан Сесай нанёс точный удар после передачи Хоан Гонсалеса. Отыграться «фиалки» смогли сразу после перерыва – Кристиан Куаме забил гол после передачи Артура Кабрала. Больше голов зрители не увидели.

В концовке матча молодой защитник хозяев Антонино Галло за две минуты получил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве.

«Лечче» набрал 8-е очко и остался на 16-м месте в турнирной таблице, у «Фиорентины» 10 баллов, команда из Флоренции на 13-й позиции.

Италия - Серия А. 10-й тур
17 октября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Сесай – 43'   1:1 Куаме – 48'
Удаления: Галло – 90+5' / нет
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