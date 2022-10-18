В «Спартаке» отреагировали на слова Заремы Салиховой о хорошем багаже в клубе

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слова Заремы Салиховой об оставленном багаже в составе клуба. Ранее супруга бывшего президента красно-белых Леонида Федуна отреагировала на убедительные результаты команды словами: «Мы оставили отличный багаж».

«Каждый по-своему оценивает свой багаж. Я склонен отталкиваться от того, что есть. Точно не скажу, что работа была проведена плохо. Убеждён, что по определённым позициям она проведена достаточно хорошо. Мы подписали молодых перспективных игроков, которые точно будут развиваться. А дальше всё равно это работа тренера. Мы знаем примеры, когда покупали дорогих игроков, а тренер не справлялся, багаж не срабатывал. Сейчас это заслуга штаба и тренера, — организовать состав, убедить игроков в необходимости выполнения указаний», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 26 очков.