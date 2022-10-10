Евро-2024: без России. Но и без Украины?

9 октября во Франкфурте (Германия) прошла жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024. 53 сборные узнали своих соперников за право сыграть на чемпионате Европы. Пока точно можно сказать, что на Евро-2024 точно сыграет Германия – хозяин чемпионата. И, к сожалению, точно не сыграет сборная России. Разбираем жеребьёвку и изучаем букмекерские прогнозы на чемпионат Европы.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Где пройдёт Евро-2024
17-й чемпионат Европы по футболу в Германии. Матчи примут 10 городов. Матч-открытие чемпионата Европы пройдёт в Мюнхене, а финал – в Берлине, на легендарном «Олимпиаштадионе».
Когда пройдёт чемпионат Европы по футболу — 2024
Отборочный турнир Евро-2024 стартует в марте 2023 года и продлится год. Финальная стадия запланирована с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Итоги жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024
В ходе жеребьёвки отбора на Евро-2024 53 сборные разбили на 10 групп. Семь групп по пять команд, три группы по шесть команд.
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдавия.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
Напрямую путёвки в финальный турнир получат 20 сборных, которые займут первые и вторые места в группах. Сборная Германии получила место в финальной стадии как хозяин турнира. Оставшиеся три путёвки разыграют 12 сборных, которых отберут исходя из их выступления в Лиге наций УЕФА.
Почему не сыграет сборная России
Сборная России не примет участия в отборочном турнире к Евро-2024 из-за украинских событий. Соответственно, не будет нашей команды и в финальной части соревнований.
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Кто фаворит Евро-2024
Букмекеры выделяют среди прочих сборную Франции. Прямо сейчас поставить на французов можно с коэффициентом 5.50. За 7.00 можно сделать ставку на Англию, Германию или Италию. Шансы Бельгии и Испании оценили коэффициентом 8.00, на Нидерланды и Португалию дают 11.00.
Интересно, что с коэффициентом 50.00 можно поставить на победу на Евро-2024 сборной Украины. Скажем прямо, команде Александра Петракова не повезло с жеребьёвкой. По её итогам украинцы оказались в группе с Англией и Италией. Таким образом, чтобы попасть в финальную часть напрямую, нужно оказаться выше одной из этих сборных, во что верится с трудом.
Букмекеры, правда, оценивают шансы Украины оказаться в топ-2 довольно высоко, на такой расклад можно поставить с коэффициентом 2.75. На то, что команда Петракова станет победителем отборочной группы, дают коэффициент 9.00. Ну и не будем забывать, что у украинцев будет ещё возможность пробиться на Евро-2024 через плей-офф.
Разумеется, в ходе отборочного турнира все котировки ещё не раз поменяются. Будем следить за развитием событий. Удачных ставок!
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