Президент «Урала» Иванов отреагировал на решение «Ростова» подать жалобу в ЭСК РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на решение «Ростова» обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с жалобой на судейские решения в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» обратился в ЭСК? Причём здесь футбольный клуб «Урал»? Это их право. Пусть хоть на 20 претензий подают жалобы. Они там на свои моменты не подали? Был момент, когда нужно было красную карточку защитнику «Ростова» показать, и ещё моменты. На это не подали? Это их право. Я за них не отвечу. Если хотят, то пускай подают», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Ростов» — «Урал» завершился победой екатеринбургской команды со счётом 2:1.