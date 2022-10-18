Фёдор Чалов — герой 13-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов выбран читателями «Чемпионата» героем 13-го тура Российской Премьер-Лиги.



24-летний российский форвард в московском дерби со «Спартаком» (2:2) стал автором двух забитых мячей. Антигероем тура признан защитник красно-белых Миха Мевля, сыгравший не лучшую встречу в карьере с армейцами. Матчем тура признано дерби между «Спартаком» и ЦСКА, в котором, помимо Чалова, отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.



Голосование во всех номинациях проходило в соцсетях «Чемпионата».

Напомним, после 13 туров чемпионата первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Зенит», набравший 33 очка. Также в тройку входят «Спартак» и ЦСКА. В активе красно-белых 26 баллов, у армейцев — 25 очков.