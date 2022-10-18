Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона Серии А, «Милан» — лучшая команда

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.



На счету 23-летнего футболиста 11 голов и восемь голевых передач в 34 встречах прошедшего чемпионата.



Лучшей командой был признан «Милан», ставший победителем Серии А. Лучший тренер — наставник красно-чёрных Стефано Пиоли. Лучший гол — мяч защитника «Милана» Тео Эрнандеса в игре с «Аталантой».



Сборная сезона Серии А выглядит следующим образом: Мик Меньян, Джованни Ди Лоренцо, Бремер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Сергей Милинкович-Савич, Марсело Брозович, Рафаэл Леау, Чиро Иммобиле, Душан Влахович.

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