Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона Серии А, «Милан» — лучшая команда

Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона Серии А, «Милан» — лучшая команда
Комментарии

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал лучшим игроком прошедшего сезона итальянской Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На счету 23-летнего футболиста 11 голов и восемь голевых передач в 34 встречах прошедшего чемпионата.

Лучшей командой был признан «Милан», ставший победителем Серии А. Лучший тренер — наставник красно-чёрных Стефано Пиоли. Лучший гол — мяч защитника «Милана» Тео Эрнандеса в игре с «Аталантой».

Сборная сезона Серии А выглядит следующим образом: Мик Меньян, Джованни Ди Лоренцо, Бремер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Сергей Милинкович-Савич, Марсело Брозович, Рафаэл Леау, Чиро Иммобиле, Душан Влахович.

Самые странные способы, которыми Неймар тратит свои миллионы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022