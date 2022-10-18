«Локомотив» впервые с августа сумел одержать победы в двух матчах подряд
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«Локомотив» одержал победу над «Химками» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)».
Железнодорожники смогли выиграть два матча подряд впервые с августа. Тогда они также обыграли «Химки» (3:0), а затем разгромили «Оренбург» (5:1).
В следующем матче команда, которую временно возглавляет Андрей Фёдоров, сыграет дома с московским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 22 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 13-е место, набрав 12 очков после 13 проведённых встреч. В Кубке России железнодорожники лидируют в группе А, набрав восемь баллов после четырёх игр.
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