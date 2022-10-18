«Динамо» — «Ростов»: Макаров открыл счёт в конце первого тайма

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Динамо» принимает «Ростов». По окончании первого тайма хозяева ведут со счётом 1:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 44-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Даниил Фомин проникающей передачей доставил мяч в штрафную «Ростова» на Макарова — тот в касание пробил под опорную ногу Песьякову и в этот раз сумел переиграть голкипера гостей.
После трёх сыгранных матчей в Кубке «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. «Динамо» — на третьей строчке с четырьмя баллами. Лидирует «Ахмат» (6), на четвёртом месте — «Оренбург» (2).
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