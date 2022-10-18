Грулёв: если бы игроки «Динамо» не верили в Йокановича, то не было бы игры в футбол

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв после матча группового этапа Кубка России с «Ростовом» (3:1) рассказал о совместной работе с главным тренером Славишей Йокановичем.



«На теориях разбираем моменты, готовимся к сопернику. Обычная рутинная работа — ничего сверхъестественного нет. Стараемся выполнять все требования, которые нам даёт тренерский штаб, который указывает на какие-то особенности. Чем лучше мы их выполним на поле, тем лучше будет результат. Верит ли команда в идеи тренера? Если бы игроки «Динамо» не верили в Йокановича, то не было бы игры в футбол», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 54-летний серб работает в «Динамо» с лета 2022 года.