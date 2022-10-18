Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру своей команды после победы над «Ростовом» (3:1) в матче Фонбет Кубка России.
«Доволен не только качественной игрой, но и результатом. Команда отлично себя проявила — в том числе забили хорошие мячи. Я рад, что нам удалось проявить свои лучшие качества», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.
«Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в его активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Оренбург» (два балла, три игры).
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