Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке

Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил игру своей команды после победы над «Ростовом» (3:1) в матче Фонбет Кубка России.

«Доволен не только качественной игрой, но и результатом. Команда отлично себя проявила — в том числе забили хорошие мячи. Я рад, что нам удалось проявить свои лучшие качества», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник бело-голубых Денис Макаров. Ответный гол на 54-й минуте с пенальти забил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. Во второй раз вперёд «Динамо» вышло на 79-й минуте, отличился нападающий Вячеслав Грулёв. Преимущество подопечных Славиши Йокановича на 87-й минуте увеличил Фёдор Смолов.

«Динамо» вышло на первое место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков после четырёх встреч. «Ростов» — на третьей строчке, в его активе шесть баллов. На втором месте в группе «Ахмат» (шесть очков, три матча), четвёртый — «Оренбург» (два балла, три игры).

Новость по теме
Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Динамо» в Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022