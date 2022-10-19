Тренер «Локомотива» рассказал, за счёт чего улучшился прессинг в матче с «Химками»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров ответил на вопрос об эпизодическом использовании Магкеева в первой линии прессинга в матче Кубка России с «Химками».



«Если вы заметили, в игре с «Торпедо» Магкеев тоже играл выше, чем Карпукас, но потом мы это поменяли, потому что было много верховой борьбы. Для нас было хорошо, что головой он играет получше Карпукаса. Сегодня же мы сразу его готовили нижним опорным, шестым номером. Как получалось, что он был в первой линии прессинга? Такая ситуация возникла из-за схемы «Химок».



Я этого не запрещаю: если он может из своей зоны, с нижней позиции, выдвигаться, то он должен это делать. Поначалу он так не делал, и нам было сложно отбирать. А когда стал выдвигаться, нам стало легче прессинговать соперника выше», – приводит слова Фёдорова официальный сайт «Локомотива».



«Локомотив» победил «Химки» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти на 54-й минуте. У железнодорожников в этом розыгрыше Кубка две победы в основное время и одна – в серии 11-метровых с «Краснодаром».

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