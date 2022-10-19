Перес раскрыл сумму, которую предлагал «Реал» за Неймара в 2012 году

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вспомнил об интересе к 30-летнему бразильскому нападающему Неймару, выступающему за французский «Пари Сен-Жермен», ещё во времена его игры за «Сантос».
«Мы интересовались Неймаром 10 лет назад. Я узнал от спортивного директора, что он хочет покинуть «Сантос». «Реал» предложил за него € 45 млн, но лично я ни с кем не контактировал.
Почему он не оказался в «Реале»? Игроки переходят туда, куда желают. Неймар хотел перейти в «Барселону», и именно поэтому он оказался там», — цитирует Переса Marca.
Напомним, летом 2013 года переход Неймара обошёлся «Барселоне» в € 88 млн. В составе сине-гранатовых он провёл 186 матчей во всех турнирах, в которых отметился 105 забитыми мячами и 76 результативными передачами. В августе 2017 года бразилец оказался в «ПСЖ» за € 222 млн.
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