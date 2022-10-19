Неймар: Винисиус на 8-м месте за «Золотой мяч»? Он заслуживает места в тройке лучших
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30-летний бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о завоевании «Золотого мяча» форвардом мадридского «Реала» Каримом Бензема, а также выразил мнение, что его соотечественник Винисиус Жуниор заслуживает более высокого места в рейтинге.
«Бензема заслужил эту награду! Но, Винисиус занял восьмое место? Это невозможно. Он заслуживает место по крайней мере в тройке лучших», — цитирует Неймара Marca.
Отметим, что сам Неймар даже не был номинирован на «Золотой мяч» — 2022. Ранее он дважды занимал третье место в итоговом голосовании на эту награду, а впервые был номинирован на неё ещё в 2013 году. При этом, в топ-30 помимо Неймара не оказалось и его одноклубника – нападающего Лионеля Месси.
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