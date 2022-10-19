Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах и Марез будут телеэкспертами на ЧМ-2022. Их сборные не попали на мундиаль

Салах и Марез будут телеэкспертами на ЧМ-2022. Их сборные не попали на мундиаль
Комментарии

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах и вингер сборной Алжира Рияд Марез будут работать экспертами на телеканалах beIN Sports во время чемпионата мира – 2022, информирует StadDoha в «Твиттере».

Напомним, национальные команды Салаха и Мареза не смогли пройти отбор на ЧМ-2022. Египтяне уступили в стыковых матчах квалификации Сенегалу, а алжирцы – Камеруну.

Напомним, 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Решение проводить ЧМ ближе к зиме обусловлено сильно жарким климатом в Катаре.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022 Облак — в воротах, Холанд и Салах — в атаке. Сборная из неотобравшихся на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022