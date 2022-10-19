Салах и Марез будут телеэкспертами на ЧМ-2022. Их сборные не попали на мундиаль

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах и вингер сборной Алжира Рияд Марез будут работать экспертами на телеканалах beIN Sports во время чемпионата мира – 2022, информирует StadDoha в «Твиттере».

Напомним, национальные команды Салаха и Мареза не смогли пройти отбор на ЧМ-2022. Египтяне уступили в стыковых матчах квалификации Сенегалу, а алжирцы – Камеруну.

Напомним, 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль. Решение проводить ЧМ ближе к зиме обусловлено сильно жарким климатом в Катаре.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.