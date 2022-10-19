Бензема рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону» или «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал, почему в 2009 году перешёл из «Лиона» в стан «Королевского клуба».

«Было довольно много клубов, которые контактировали со мной: «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Интер». Но я выбрал «Реал».

Я помню, что проводил время со своими друзьями. Моя семья и агент позвонили мне и сказали, что я должен быстро вернуться домой, что нам нужно поговорить. Я сказал им, что у меня нет времени, а они сказали мне: «Ты должен прийти, Флорентино здесь».

Перес сказал мне: «Ты станешь лучшим в мире, и место, где этого можно достичь — мадридский «Реал».

«Реал» — это отличный клуб. Я мечтал играть здесь с 15 лет. Флорентино рассказал мне о команде и проекте, который он хотел создать. Это было очень волнующе. У болельщиков мадридского «Реала» особые отношения с игроками, и я очень благодарен им за это», — приводит слова Бензема Onda Cero.

В понедельник, 17 октября, Бензема стал обладателем «Золотого мяча», награды лучшему футболисту года по версии издания France Football.

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