Платини: благодаря «Золотому мячу» Бензема вошёл в число легендарных французских игроков

Бывший игрок сборной Франции Мишель Платини, признававшийся лучшим французским футболистом XX века по версии France Football, высказался о победе своего соотечественника Карима Бензема из мадридского «Реала» в номинации на «Золотой мяч».

«Качества Бензема? Я думаю, что он играет несколько по-другому в отличие от остальных – Карим умён, он способен читать игру. Именно поэтому ему не обязательно быть на высоте в плане физике. Его действия трудно предсказать, то он идёт по фронту атаки, перед воротами, но при этом может отступить, оказавшись в другом месте. Как он это делал в «Лионе» или «Реале» в первые дни своего пребывания. Он замечателен в своей интерпретации игры.

«Золотой мяч» Карима? Вполне заслуженная награда, честно говоря, в этом не было никакой неожиданности. То, что он показывает на протяжении многих лет, — просто феноменально. Благодаря этому он вошёл в число легендарных французских игроков. Теперь ему не хватает только титула со сборной Франции», — цитирует Платини RMC Sport.

Бензема открывает счёт в матче с «Барселоной».

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