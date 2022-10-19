Куликов: скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде «локомотивского духа»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал форму команды в последних матчах и возвращение в тренерский штаб клуба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.
«Хорошо, что выиграли два матча. Теперь готовимся к «Динамо».
Скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде «локомотивского духа», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее московский клуб объявил о том, что Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу команды. Специалисты заняли должности помощников и. о. главного тренера основной команды Андрея Фёдорова.
Ранее Лоськов и Пашинин уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что они покидают тренерский штаб основной команды.
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