Куликов: скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде «локомотивского духа»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал форму команды в последних матчах и возвращение в тренерский штаб клуба Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Хорошо, что выиграли два матча. Теперь готовимся к «Динамо».



Скучали по Лоськову и Пашинину. Легенды добавили команде «локомотивского духа», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее московский клуб объявил о том, что Лоськов и Пашинин присоединились к тренерскому штабу команды. Специалисты заняли должности помощников и. о. главного тренера основной команды Андрея Фёдорова.



Ранее Лоськов и Пашинин уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что они покидают тренерский штаб основной команды.